共産、栃木１区に新人
2023年11月09日17時09分
共産党栃木県委員会は９日、次期衆院選の栃木１区に新人で党県委員の青木弘氏（６２）を擁立すると発表した。
共産、栃木１区に新人
2023年11月09日17時09分
共産党栃木県委員会は９日、次期衆院選の栃木１区に新人で党県委員の青木弘氏（６２）を擁立すると発表した。
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