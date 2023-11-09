駅近くの社員寮を賃貸住宅に 青森・ＪＲ大湊線の終点―ＪＲ東日本
2023年11月09日16時39分
ＪＲ東日本などは９日、青森県内を走るＪＲ大湊線の終点の大湊駅（同県むつ市）周辺にある同社の社員寮を賃貸住宅として営業すると発表した。入居している社員は４人だけで、同社の資産を有効活用する狙いだ。盛岡支社管内で社員寮を賃貸住宅に転換するのは初という。
駅近くの社員寮を賃貸住宅に 青森・ＪＲ大湊線の終点―ＪＲ東日…
2023年11月09日16時39分
ＪＲ東日本などは９日、青森県内を走るＪＲ大湊線の終点の大湊駅（同県むつ市）周辺にある同社の社員寮を賃貸住宅として営業すると発表した。入居している社員は４人だけで、同社の資産を有効活用する狙いだ。盛岡支社管内で社員寮を賃貸住宅に転換するのは初という。
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