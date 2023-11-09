ＪＲ東日本などは９日、青森県内を走るＪＲ大湊線の終点の大湊駅（同県むつ市）周辺にある同社の社員寮を賃貸住宅として営業すると発表した。入居している社員は４人だけで、同社の資産を有効活用する狙いだ。盛岡支社管内で社員寮を賃貸住宅に転換するのは初という。