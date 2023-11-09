岸田首相と政務三役、増額分返納へ 給与法改正への批判受け
2023年11月09日17時03分
松野博一官房長官は９日の記者会見で、岸田文雄首相と政務三役が給与改定に伴う増額分を国庫に返納すると明らかにした。臨時国会で審議中の国家公務員特別職の給与法改正案が成立後、返納を申し合わせる。
物価高が続く中、首相や閣僚らの給与を引き上げることに野党などから批判が出ていた。
岸田首相と政務三役、増額分返納へ 給与法改正への批判受け
2023年11月09日17時03分
松野博一官房長官は９日の記者会見で、岸田文雄首相と政務三役が給与改定に伴う増額分を国庫に返納すると明らかにした。臨時国会で審議中の国家公務員特別職の給与法改正案が成立後、返納を申し合わせる。
物価高が続く中、首相や閣僚らの給与を引き上げることに野党などから批判が出ていた。
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