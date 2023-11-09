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岸田首相と政務三役、増額分返納へ　給与法改正への批判受け

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岸田首相と政務三役、増額分返納へ　給与法改正への批判受け

2023年11月09日17時03分

記者会見する松野博一官房長官＝９日午後、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝９日午後、首相官邸

　松野博一官房長官は９日の記者会見で、岸田文雄首相と政務三役が給与改定に伴う増額分を国庫に返納すると明らかにした。臨時国会で審議中の国家公務員特別職の給与法改正案が成立後、返納を申し合わせる。

岸田首相ら増額分、自主返納へ　年４６万円、給与改正法は維持

　物価高が続く中、首相や閣僚らの給与を引き上げることに野党などから批判が出ていた。

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