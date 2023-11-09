楽天グループは９日、楽天証券ホールディングス（ＨＤ）の上場申請をいったん取り下げることを決めたと発表した。上場を目指す方針は維持し、時期をみて東証に再申請する予定だと説明している。

楽天、赤字２０８４億円 携帯事業の不振続く