ＪＲ東海、冬のボーナスは２．９５カ月 昨年から０．２５カ月増
2023年11月09日14時27分
ＪＲ東海は９日、冬のボーナス（年末手当）について、２．９５カ月分を支給すると各労働組合に回答したと発表した。昨年の２．７カ月分から０．２５カ月分増えた。
ＪＲ東海、冬のボーナスは２．９５カ月 昨年から０．２５カ月増
2023年11月09日14時27分
ＪＲ東海は９日、冬のボーナス（年末手当）について、２．９５カ月分を支給すると各労働組合に回答したと発表した。昨年の２．７カ月分から０．２５カ月分増えた。
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