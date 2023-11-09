【クアラルンプール時事】マレーシアのウエストスター・グループ傘下のウエストスター・マクサスは８日、電気自動車（ＥＶ）の新車「ＭＩＦＡ９」の発表会を開催した。

ウエストスター・マクサスは、中国自動車大手の上海汽車工業集団（ＳＡＩＣ）が展開する「マクサス」ブラ…