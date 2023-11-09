【クアラルンプール時事】マレーシアのウエストスター・グループ傘下のウエストスター・マクサスは８日、電気自動車（ＥＶ）の新車「ＭＩＦＡ９」の発表会を開催した。
ウエストスター・マクサスは、中国自動車大手の上海汽車工業集団（ＳＡＩＣ）が展開する「マクサス」ブラ…
ウエストスター、ＥＶ新車「マクサスＭＩＦＡ９」発表 マレ…
【クアラルンプール時事】マレーシアのウエストスター・グループ傘下のウエストスター・マクサスは８日、電気自動車（ＥＶ）の新車「ＭＩＦＡ９」の発表会を開催した。
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