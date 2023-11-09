【バンコク時事】タイ商務省のプーンポン貿易政策戦略局長は８日、同国の１～９月のタピオカ製品輸出額が前年同期比１５．３％減の２９億０７２５万ドル（約４３８０億円）だったと発表した。

同局長によると、輸出額の減少は、天候不順や病害、虫害などによって原料となるキ…