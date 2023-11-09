【バンコク時事】タイ上場の飲料会社オソトサパ（ＯＳＰ）のワンニパー最高経営責任者（ＣＥＯ）は８日、２０２３年第３四半期（７～９月）の純利益が前年同期比１６３％増の６億４２００万バーツ（約２７億円）だったと発表した。販売収入の増加や粗利益率の上昇、効果的なコス…