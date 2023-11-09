税金滞納疑惑「適切に説明を」 松野官房長官
2023年11月09日11時58分
松野博一官房長官は９日の記者会見で、自民党の神田憲次財務副大臣の税金滞納疑惑について「本人が必要に応じて、政治家の責任において適切に説明することが重要だ」と述べた。
税金滞納疑惑「適切に説明を」 松野官房長官
2023年11月09日11時58分
松野博一官房長官は９日の記者会見で、自民党の神田憲次財務副大臣の税金滞納疑惑について「本人が必要に応じて、政治家の責任において適切に説明することが重要だ」と述べた。
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