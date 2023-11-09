岸田首相ら給与増、自主返納へ 年４６万円、改正法は維持
2023年11月09日11時38分
政府は９日、国家公務員特別職の給与法改正案に関し、岸田文雄首相や閣僚らの給与増額分を国庫に自主返納する方針を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。改正案を今の臨時国会で成立させる方針は維持する。
野党、首相ら給与増額に反対 「お手盛り」「政治センスの問題」
改正案は、給与の年額が首相で４６万円、閣僚で３２万円、それぞれ増える内容。
岸田首相ら給与増、自主返納へ 年４６万円、改正法は維持
2023年11月09日11時38分
政府は９日、国家公務員特別職の給与法改正案に関し、岸田文雄首相や閣僚らの給与増額分を国庫に自主返納する方針を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。改正案を今の臨時国会で成立させる方針は維持する。
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改正案は、給与の年額が首相で４６万円、閣僚で３２万円、それぞれ増える内容。
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