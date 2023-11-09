ロブロ監督と契約延長 米大リーグ・ダイヤモンドバックス
2023年11月09日10時20分
【ロサンゼルス時事】米大リーグ、今季ナ・リーグ王者のダイヤモンドバックスは８日、トーリ・ロブロ監督との契約延長を発表した。大リーグ公式サイトによると、契約期間は２０２６年まで。
プロ野球ヤクルトでプレー経験のあるロブロ氏は、１７年からチームを指揮。今季はワイルドカードでプレーオフに進出し、０１年以来となるリーグ優勝に導いた。ワールドシリーズではレンジャーズに屈した。
ロブロ監督と契約延長 米大リーグ・ダイヤモンドバックス
2023年11月09日10時20分
【ロサンゼルス時事】米大リーグ、今季ナ・リーグ王者のダイヤモンドバックスは８日、トーリ・ロブロ監督との契約延長を発表した。大リーグ公式サイトによると、契約期間は２０２６年まで。
プロ野球ヤクルトでプレー経験のあるロブロ氏は、１７年からチームを指揮。今季はワイルドカードでプレーオフに進出し、０１年以来となるリーグ優勝に導いた。ワールドシリーズではレンジャーズに屈した。
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