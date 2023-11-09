吉祥航空のロゴマーク

【上海時事】香港を離陸し、中国江蘇省南京市に向かっていた吉祥航空の旅客機が８日、脅迫電話を受け、離陸１時間後に広東省汕頭市に近い掲陽潮汕国際空港に緊急着陸した。中国ニュースサイト、紅星新聞が伝えた。安全確認後に旅客機は離陸し、南京の禄口国際空港に到着した。

…