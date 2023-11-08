【ドーハＡＦＰ時事】イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへ連れ去った人質について、イスラエルとハマスはカタールの仲介で、最大１５人を解放する可能性を巡り交渉を進めている。関係者が８日、ＡＦＰ通信に明らかにした。

関係者は匿名を条件に「カタールは米国と協力して、１～２日間の戦闘停止と引き換えに、人質１０～１５人の解放を確実なものにするための交渉を仲介している」と説明した。イスラエル当局によると、ハマスの襲撃で２４０人以上が人質となった。