円、１５０円台後半 ロンドン外為
2023年11月08日21時36分
【ロンドン時事】８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１５０円台後半で小動きとなった。正午現在は１５０円７０～８０銭と、前日午後４時比２５銭の円安・ドル高。
円、１５０円台後半 ロンドン外為
2023年11月08日21時36分
【ロンドン時事】８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１５０円台後半で小動きとなった。正午現在は１５０円７０～８０銭と、前日午後４時比２５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル