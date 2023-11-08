【バンコク時事】韓国サムスン電子の現地法人タイ・サムスン・エレクトロニクスは８日、家具大手ＳＢファニチャー・グループやＩＴ製品の販売店を展開するタイ上場会社コッパーワイヤード（ＣＰＷ）と提携し、スマートホーム関連製品の販売店「スマートホーム・フラグシップスト…
サムスン、スマートホーム製品の販売店をオープン タイ
【バンコク時事】韓国サムスン電子の現地法人タイ・サムスン・エレクトロニクスは８日、家具大手ＳＢファニチャー・グループやＩＴ製品の販売店を展開するタイ上場会社コッパーワイヤード（ＣＰＷ）と提携し、スマートホーム関連製品の販売店「スマートホーム・フラグシップスト…
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