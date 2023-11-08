育成年代、欧州に短期留学 アディダスと協力―日本サッカー協会
2023年11月08日20時33分
日本サッカー協会は８日、公式サプライヤー契約を結ぶアディダスと協力し、育成年代の選手をスペイン１部リーグのレアル・ソシエダードなどの欧州クラブに短期留学させると発表した。日本代表の久保建英が所属する同クラブには熊本ユースの神代慶人ら４人、ドイツ１部のバイエルン・ミュンヘンには６人を派遣。今月下旬から約２週間、練習に参加する。
育成年代、欧州に短期留学 アディダスと協力―日本サッカー協会
2023年11月08日20時33分
日本サッカー協会は８日、公式サプライヤー契約を結ぶアディダスと協力し、育成年代の選手をスペイン１部リーグのレアル・ソシエダードなどの欧州クラブに短期留学させると発表した。日本代表の久保建英が所属する同クラブには熊本ユースの神代慶人ら４人、ドイツ１部のバイエルン・ミュンヘンには６人を派遣。今月下旬から約２週間、練習に参加する。
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