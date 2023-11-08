燃料・電気代補助に８０００億円 中小の省力化支援―経産省補正予算案
2023年11月08日19時21分
経済産業省は８日、ガソリンなどの燃料油や電気・ガス料金の負担を抑制する補助金として、２０２３年度補正予算案に約８０００億円を盛り込む方針を固めた。中小企業の省力化投資や半導体の国内生産に対する支援策を含め、同省関連予算の総額は４兆５０００億円とする。
燃料・電気代補助に８０００億円 中小の省力化支援―経産省補正…
2023年11月08日19時21分
経済産業省は８日、ガソリンなどの燃料油や電気・ガス料金の負担を抑制する補助金として、２０２３年度補正予算案に約８０００億円を盛り込む方針を固めた。中小企業の省力化投資や半導体の国内生産に対する支援策を含め、同省関連予算の総額は４兆５０００億円とする。
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