シャープ、営業赤字転落 液晶事業不振―９月中間
2023年11月08日19時11分
シャープが８日発表した２０２３年９月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が５８億円の赤字（前年同期は１０億円の黒字）に転落した。中小型ディスプレーの需要減少が響いた。売上高は前年同期比７．９％減の１兆１５８２億円、純利益は４７．５％減の４９億円。子会社が出資する中国企業の保有株式を減らしたことに伴う利益を計上し、純利益は黒字を確保した。
シャープ、営業赤字転落 液晶事業不振―９月中間
2023年11月08日19時11分
シャープが８日発表した２０２３年９月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が５８億円の赤字（前年同期は１０億円の黒字）に転落した。中小型ディスプレーの需要減少が響いた。売上高は前年同期比７．９％減の１兆１５８２億円、純利益は４７．５％減の４９億円。子会社が出資する中国企業の保有株式を減らしたことに伴う利益を計上し、純利益は黒字を確保した。
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