自民党の茂木敏充幹事長は８日、若者から助言を受ける「リバースメンター」制度の参加メンバーと党本部で意見交換した。医療や子育てなどのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進を柱とする政策提言の説明を受け、「岸田文雄首相に言いたいことを言ってもらう機会も調整したい」と述べた。

同党は、若者の政治参画を推進するため、５月に同制度を導入。第１弾となる今回は、起業家や学生ら１０人をメンターに任命し、デジタル化推進などを議論してもらった。