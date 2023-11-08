社会人野球の第４８回日本選手権は８日、京セラドーム大阪で開幕して１回戦が行われ、三菱自動車岡崎とＥＮＥＯＳが２回戦に進んだ。

三菱自動車岡崎は、３投手の継投でショウワコーポレーションに４―０で零封勝ち。ＥＮＥＯＳはＴＤＫを９―２で下した。ＤｅＮＡからドラフト１位で指名された度会が、先制ソロを放った。

第３試合は日本生命―伯和ビクトリーズ。