三菱自動車岡崎とＥＮＥＯＳが２回戦へ 社会人野球日本選手権
2023年11月08日18時16分
社会人野球の第４８回日本選手権は８日、京セラドーム大阪で開幕して１回戦が行われ、三菱自動車岡崎とＥＮＥＯＳが２回戦に進んだ。
三菱自動車岡崎は、３投手の継投でショウワコーポレーションに４―０で零封勝ち。ＥＮＥＯＳはＴＤＫを９―２で下した。ＤｅＮＡからドラフト１位で指名された度会が、先制ソロを放った。
第３試合は日本生命―伯和ビクトリーズ。
三菱自動車岡崎とＥＮＥＯＳが２回戦へ 社会人野球日本選手権
2023年11月08日18時16分
社会人野球の第４８回日本選手権は８日、京セラドーム大阪で開幕して１回戦が行われ、三菱自動車岡崎とＥＮＥＯＳが２回戦に進んだ。
三菱自動車岡崎は、３投手の継投でショウワコーポレーションに４―０で零封勝ち。ＥＮＥＯＳはＴＤＫを９―２で下した。ＤｅＮＡからドラフト１位で指名された度会が、先制ソロを放った。
第３試合は日本生命―伯和ビクトリーズ。
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