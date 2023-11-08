鳥島周辺で海底地形調査へ 海洋機構の研究船
2023年11月08日17時43分
海洋研究開発機構は８日、研究船「かいめい」が１０～１２日に伊豆諸島・鳥島周辺の海底で地形調査や地震計の設置を行うと発表した。１０月９日に鳥島近海で発生した津波の原因が海底の火山活動や地滑りである可能性があり、痕跡がないか探す。同月２０日には軽石の浮遊が海上保安庁の航空観測で確認されている。
鳥島周辺で海底地形調査へ 海洋機構の研究船
2023年11月08日17時43分
海洋研究開発機構は８日、研究船「かいめい」が１０～１２日に伊豆諸島・鳥島周辺の海底で地形調査や地震計の設置を行うと発表した。１０月９日に鳥島近海で発生した津波の原因が海底の火山活動や地滑りである可能性があり、痕跡がないか探す。同月２０日には軽石の浮遊が海上保安庁の航空観測で確認されている。
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