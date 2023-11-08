防虫剤「ムシューダ」値上げ 来年２月から１０商品―エステー
2023年11月08日17時30分
エステーは８日、「ムシューダ」など防虫剤と除湿剤計１０商品の出荷価格を２０２４年２月１日から約１０～５０％引き上げると発表した。原材料やエネルギーコストの高騰が主因。
「ムシューダ防虫カバー スーツ・ジャケット用 ４枚入」の店頭想定価格は６５７円から７２３円に、「ドライペット ふとん快適シート」は１０７８円から１６２８円になる。
防虫剤「ムシューダ」値上げ 来年２月から１０商品―エステー
2023年11月08日17時30分
エステーは８日、「ムシューダ」など防虫剤と除湿剤計１０商品の出荷価格を２０２４年２月１日から約１０～５０％引き上げると発表した。原材料やエネルギーコストの高騰が主因。
「ムシューダ防虫カバー スーツ・ジャケット用 ４枚入」の店頭想定価格は６５７円から７２３円に、「ドライペット ふとん快適シート」は１０７８円から１６２８円になる。
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