政府は８日、半導体の国内生産の支援のため、２０２３年度補正予算案に約１兆８６００億円を計上する方針を固めた。経済安全保障推進法上の「特定重要物資」に指定されている半導体の安定供給に向けて、生産拠点の整備などを促進する。