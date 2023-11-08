１０５円安の３万２１６６円４８銭 ８日の平均株価
2023年11月08日15時22分
８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６６円４８銭と前日終値比１０５円３４銭安で終わった。出来高は概算で２２億１７００万株。
１０５円安の３万２１６６円４８銭 ８日の平均株価
2023年11月08日15時22分
８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１６６円４８銭と前日終値比１０５円３４銭安で終わった。出来高は概算で２２億１７００万株。
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