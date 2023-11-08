経済産業省が８日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、６日時点の全国平均で１リットル当たり１７３円４０銭と前週比変わらずだった。横ばいは２週連続。



ガソリン価格調査「重複」 ６２億円で民間委託―検査院

地域別では、値上がりが２３県、値下がりが２０都道府県、横ばいが４県。最高値は長崎県の１８３円６０銭、最安値は新潟県の１６６円４０銭だった。