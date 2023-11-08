維新、千葉９区に元職 次期衆院選
2023年11月08日14時24分
日本維新の会は８日、次期衆院選の千葉９区に元職で千葉県議の田沼隆志氏（４７）を擁立すると発表した。
維新、千葉９区に元職 次期衆院選
2023年11月08日14時24分
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