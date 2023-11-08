補正予算、２０日提出 国会
2023年11月08日12時26分
自民党の高木毅国対委員長は８日午前、国会内で立憲民主党の安住淳国対委員長と会談し、総合経済対策の財源の裏付けとなる２０２３年度補正予算案を２０日に国会に提出すると伝達した。同日から審議入りすることで合意した。政府・与党は月内に成立させたい考え。
補正予算、２０日提出 国会
2023年11月08日12時26分
自民党の高木毅国対委員長は８日午前、国会内で立憲民主党の安住淳国対委員長と会談し、総合経済対策の財源の裏付けとなる２０２３年度補正予算案を２０日に国会に提出すると伝達した。同日から審議入りすることで合意した。政府・与党は月内に成立させたい考え。
こんな記事も
政治用語
政治
皇居で大綬章親授式(11/08 12:27)
補正予算、２０日提出 国会(11/08 12:26)
ガザ人道改善「Ｇ７で一致を」 松野官房長官(11/08 12:12)
給与法改正案、早期成立を 松野官房長官(11/08 12:09)
首相動静（１１月８日）(11/08 11:14)
国民、衆院千葉７区に新人(11/08 10:55)
中小向け６９７億円回収不能 政府系金融機関のコロナ融資―検査院(11/08 09:05)
ガソリン価格調査「重複」 ６２億円で民間委託―検査院(11/08 08:17)
システム標準化に５１６３億円 補正総額７３８７億円―総務省(11/08 07:29)
ガザ北部に民間人３０万人 住民残留、過去の土地接収が影響―ＵＮＲＷＡの清田局長(11/08 07:06)
ガザ市制圧は時間の問題 イスラエル、戦後展望描けず―防衛研究所・西野氏(11/08 07:05)
生成ＡＩ学習、国のデータ提供 来春にも開発企業へ(11/08 07:04)
Ｇ７、ガザ人道改善を協議 外相会合開幕、ウクライナ・中国も(11/07 23:37)
首相動静（１１月７日）(11/07 22:03)
上川外相「米を最大限支持」 中東対応、国務長官に伝達(11/07 22:01)
日英、共同訓練を拡充 中国念頭、２プラス２で合意(11/07 20:03)
政府、教団の１００億円供託拒否へ 自民幹部「算定根拠が不明」(11/07 19:49)
妊娠・出産時１０万円給付を恒久化 ２５年度創設へ―こども家庭庁(11/07 19:35)
野党、首相ら給与増額に反対 「お手盛り」「政治センスの問題」(11/07 19:21)
生殖法案に「出自知る権利」 提供者身長、血液型など開示―通常国会提出へ・超党派議連(11/07 19:07)
税の無駄など５８０億円 指摘件数、金額とも増加―２２年度決算報告・検査院(11/07 18:36)
米無人機、１４日に鹿屋撤収完了 沖縄・嘉手納へ移駐(11/07 18:28)
立民・小沢氏、泉代表に苦言 「政権交代５年後」発言で(11/07 18:24)
所得減税「１年と決め打ちせず」 防衛財源で「税目調整も」―公明税調会長(11/07 18:13)
立民、来年２月４日に党大会(11/07 17:19)
「拘禁刑」２５年６月施行 受刑者更生へ懲役・禁錮一本化(11/07 17:11)
高校生の扶養控除縮小 児童手当拡充で、政府・与党検討(11/07 16:46)
補正予算案、２０日提出で調整 政府・与党、月内成立目指す(11/07 16:10)
イスラエルの反撃「限度超え」 公明代表(11/07 16:00)
所得増税先送り示唆 防衛財源で「税目調整も」―公明税調会長(11/07 12:50)