【シンガポール時事】シンガポールを拠点とする日系の定期コンテナ船事業会社オーシャン・ネットワーク・エクスプレス（ＯＮＥ）は６日、米西海岸の港湾ターミナル運営会社２社と、オランダ・ロッテルダム港の同業１社の株式について、関係当局の承認を得て完了させたと発表した…