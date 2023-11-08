５７円高の３万２３２９円３９銭 ８日午前の平均株価
2023年11月08日11時45分
８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３２９円３９銭と前日終値比５７円５７銭高で終わった。出来高は概算で９億８２００万株。
５７円高の３万２３２９円３９銭 ８日午前の平均株価
2023年11月08日11時45分
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