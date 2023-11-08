コミッショナー公示（８日） プロ野球
2023年11月08日11時16分
【自由契約選手】▽ヤクルト・ピーターズ投手
コミッショナー公示（８日） プロ野球
こんな記事も
スポーツ総合
筒香、来季も米国でプレーと代理人 ダルビッシュは「問題ない」―米大リーグ(11/08 12:09)
山本由伸、ＧＭ会議で高評価 米大リーグ(11/08 11:49)
ラツィオ鎌田、１カ月ぶり先発 サッカー欧州ＣＬ(11/08 11:35)
大谷に「全球団が興味」 ＧＭ会議始まる―米大リーグ(11/08 11:30)
コミッショナー公示（８日） プロ野球(11/08 11:16)
バルサ撃破の番狂わせ シャフタル・ドネツク、戦渦の母国へ届けた勝利―サッカー欧州ＣＬ(11/08 09:55)
コッツェー監督と契約延長 米大リーグ・アスレチックス(11/08 09:14)
風間氏が南葛ＳＣ監督就任 サッカー関東リーグ(11/08 08:56)
マンＣとライプチヒ、１６強入り ラツィオの鎌田は途中交代―サッカー欧州ＣＬ(11/08 08:22)
フランス、３０年招致を正式表明 コートダジュール地方など会場―冬季五輪(11/08 08:13)
ＡＣＬサッカー・談話(11/07 23:42)
苦境救ったヤンマテウス 横浜Ｍ、最終盤に決勝点―ＡＣＬサッカー(11/07 23:38)
川崎が４連勝 横浜Ｍは３勝１敗―ＡＣＬサッカー(11/07 23:14)
川崎、反省の４連勝 鬼木監督「自分たちで難しく」―ＡＣＬサッカー(11/07 22:54)
中国、引き揚げ措置を撤回 卓球Ｔリーグ(11/07 20:32)
４位成田と入団合意 プロ野球・西武(11/07 19:31)
万波、抜群のパワー 侍ジャパン(11/07 19:03)
遊撃特守で重点指導 井端監督、自ら実演―侍ジャパン(11/07 18:58)
今井、早川らブルペン投球 侍ジャパン(11/07 17:11)
西武の高橋、今オフの米移籍断念 ポスティング利用せず―プロ野球(11/07 17:00)
大塚高など６件処分 学生野球協会(11/07 16:28)
正田氏が２軍投手コーチ就任 プロ野球ヤクルト(11/07 15:28)
山崎福がＦＡ権行使を表明 球団は宣言残留を認める方針―プロ野球・オリックス(11/07 15:24)
コロナで失った夏、取り戻せ 甲子園でイベント開催へ(11/07 15:03)
角田、前戦のミス挽回 己と向き合った夜―Ｆ１(11/07 14:24)
オリックス山本の動向、話題の中心に 契約総額３００億円超の予想も―大リーグ(11/07 13:33)
力を抜いて４回転成功 住吉、２人目の誇り―フィギュア女子(11/07 13:32)
日比野は９０位 女子テニス世界ランク(11/07 12:48)
大谷、ＭＶＰ最終候補に 千賀はナの新人王候補入り―米大リーグ(11/07 11:46)
畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク(11/07 11:37)