コミッショナー公示（８日） プロ野球
2023年11月08日11時16分
【自由契約選手】▽ヤクルト・ピーターズ投手
コミッショナー公示（８日） プロ野球
こんな記事も
野球
筒香、来季も米国でプレーと代理人 ダルビッシュは「問題ない」―米大リーグ(11/08 12:09)
山本由伸、ＧＭ会議で高評価 米大リーグ(11/08 11:49)
大谷に「全球団が興味」 ＧＭ会議始まる―米大リーグ(11/08 11:30)
コミッショナー公示（８日） プロ野球(11/08 11:16)
コッツェー監督と契約延長 米大リーグ・アスレチックス(11/08 09:14)
４位成田と入団合意 プロ野球・西武(11/07 19:31)
万波、抜群のパワー 侍ジャパン(11/07 19:03)
遊撃特守で重点指導 井端監督、自ら実演―侍ジャパン(11/07 18:58)
今井、早川らブルペン投球 侍ジャパン(11/07 17:11)
西武の高橋、今オフの米移籍断念 ポスティング利用せず―プロ野球(11/07 17:00)
大塚高など６件処分 学生野球協会(11/07 16:28)
正田氏が２軍投手コーチ就任 プロ野球ヤクルト(11/07 15:28)
山崎福がＦＡ権行使を表明 球団は宣言残留を認める方針―プロ野球・オリックス(11/07 15:24)
コロナで失った夏、取り戻せ 甲子園でイベント開催へ(11/07 15:03)
オリックス山本の動向、話題の中心に 契約総額３００億円超の予想も―大リーグ(11/07 13:33)
大谷、ＭＶＰ最終候補に 千賀はナの新人王候補入り―米大リーグ(11/07 11:46)
エンゼルス、大谷にＱＯ提示 米大リーグ(11/07 11:08)
メッツなど３チームに新監督 米大リーグ(11/07 10:33)
大谷、山本に注目 ８日からＧＭ会議―米大リーグ(11/07 09:37)
元日本ハム左腕の正田引退 桐生第一高の優勝に貢献―野球(11/06 22:01)
イチローさん、旭川東高で指導 打撃技術など助言―高校野球(11/06 20:24)
井端新監督、緊張の船出 長嶋さんから激励も―侍ジャパン(11/06 19:05)
岡田監督がオーナー報告 プロ野球・阪神(11/06 18:54)
秋広、元気にアピール 侍ジャパン(11/06 18:44)
新監督に大久保氏 東大野球部(11/06 18:20)
新生侍ジャパン、合宿開始 井端新監督「大事な一週間」(11/06 18:16)
宮内が戦力外 プロ野球・日本ハム(11/06 17:59)
エスコバーが自由契約 残留交渉は継続―プロ野球・ＤｅＮＡ(11/06 15:06)
コミッショナー公示（６日） プロ野球(11/06 14:58)
ＤｅＮＡの宮崎は現状維持２億円 プロ野球・契約更改(11/06 14:54)