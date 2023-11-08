【バンコク時事】タイの番組制作大手Ｔ＆Ｂメディア・グローバル（タイランド）のチャワンワット会長は７日、メディア制作技術を強化する一環として、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団（アリババ）と戦略提携したと発表した。
提携により両社は人工知能（ＡＩ）と…
番組制作Ｔ＆Ｂメディア、アリババと戦略提携 技術を共同開…
【バンコク時事】タイの番組制作大手Ｔ＆Ｂメディア・グローバル（タイランド）のチャワンワット会長は７日、メディア制作技術を強化する一環として、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団（アリババ）と戦略提携したと発表した。
提携により両社は人工知能（ＡＩ）と…
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