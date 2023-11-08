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冬に向けて県の魅力アピール　熊本県〔地域〕

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冬に向けて県の魅力アピール　熊本県〔地域〕

2023年11月08日10時45分

「熊×熱プロジェクト」の発足記者会見で書道を披露したくまモン（左端）＝６日、福岡市

「熊×熱プロジェクト」の発足記者会見で書道を披露したくまモン（左端）＝６日、福岡市

　観光客の減少が予想される冬に向けて、熊本県は、温泉や温かいグルメなど県の魅力を発信する「熊×熱プロジェクト」の発足記者会見を福岡市内で開いた。県の人気キャラクター「くまモン」も出席し、書道パフォーマンスでアピールした。
　温泉などの情報をウェブページや交通広告で紹介する。県では、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道が７月に全線で運転を再開するなど復興が進みつつある。プロジェクトでは観光情報のほか、復興に向けた取り組みも発信する。来年３月末まで実施する予定だ。

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