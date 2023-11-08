ＮＹ株、７日続伸 米長期金利低下でハイテク株に買い
2023年11月08日07時03分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を受けてハイテク株が買われ、７営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５６．７４ドル高の３万４１５２．６０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２１．０８ポイント高の１万３６３９．８６で引けた。
ＮＹ株、７日続伸 米長期金利低下でハイテク株に買い
2023年11月08日07時03分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を受けてハイテク株が買われ、７営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５６．７４ドル高の３万４１５２．６０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２１．０８ポイント高の１万３６３９．８６で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル