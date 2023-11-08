９月の米貿易赤字、４．９％増 ２カ月ぶり拡大
2023年11月08日00時21分
【ワシントン時事】米商務省が７日発表した９月の貿易統計（国際収支ベース、季節調整済み）によると、モノとサービスを合わせた貿易収支の赤字額は前月比４．９％増の６１５億４２００万ドル（約９兆２７００億円）だった。赤字幅拡大は２カ月ぶり。好調な個人消費を背景にモノの輸入が大きく増え、赤字拡大につながった。
９月の米貿易赤字、４．９％増 ２カ月ぶり拡大
2023年11月08日00時21分
【ワシントン時事】米商務省が７日発表した９月の貿易統計（国際収支ベース、季節調整済み）によると、モノとサービスを合わせた貿易収支の赤字額は前月比４．９％増の６１５億４２００万ドル（約９兆２７００億円）だった。赤字幅拡大は２カ月ぶり。好調な個人消費を背景にモノの輸入が大きく増え、赤字拡大につながった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル