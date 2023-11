NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ESBのナイスリストには誰でも載れます!エンパイア・ステート・ビルディング(ESB)は、ニュー・ライン・シネマのホリデークラシック「エルフ」の20 周年を記念して、ホリデーシーズン中、タワーの特別ライトアップ、映画上映、展望台のテーマ装飾を行い、毎日をホリデーのように過ごす計画を発表しました。2003年に公開されたこの人気映画は、エルフのバディがエンパイア・ステート・ビルのオフィスにいる父親に会うため、北極からニューヨークへ旅立つというストーリーです。

