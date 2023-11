米マサチューセッツ州ウェストフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パフォーマンス管理、サイバーセキュリティ、DDoS攻撃保護に関するソリューションプロバイダーの米ネットスカウト・システムズ(NASDAQ: NTCT)は、ISPや企業をDNSウォータートーチャー攻撃からユーザーを保護するアーバー・エッジ・ディフェンス(AED)向けの適応型DDoS保護を発表しました。ネットスカウトのDDoS脅威インテリジェンスレポートによれば、2023年上半期におけるDNSウォータートーチャー攻撃は353%増加し、権威DNSサーバーのリソースを圧倒し、主要なDNSサービスを停止に追い込みました。

「DNSウォータートーチャーDDoS攻撃は1997年から存在していますが、今なお多くの組織はそれらを効率的に特定し、対処することに苦労しています」とエンタープライズ戦略グループの主任であるジョン・グレイディは述べています。「この攻撃は、権威DNSサーバーに対して無効なリクエストを送り、正当なリクエストへの応答を遅らせます。DNSの普及度の高さから、セキュリティチームはこのトラフィックを一律にブロックすることができず、有効なリクエストにも影響を及ぼす可能性があります。また、攻撃をパフォーマンスの問題と誤解することも容易です。ネットスカウトの適応型DDoS保護は、DNSサーバーの設定変更を自動的に学習し適応することができるため、AEDはこれらの攻撃を特定し、効果的に対処することができます。」

DNSウォータートーチャーは、敵対者がDNSインフラストラクチャを攻撃するために採用する手法の1つです。ネットスカウトのAED(適応型DDoS保護)は、以下の方法によって多くのDDoS攻撃手法に対して効果的な保護を提供します。

DNSクエリとレスポンスパケットを継続的に分析し、各ドメインの正当なホスト名を自動的に学習

DNSサーバーの設定変更に適応し、正当なドメインのブロックを防止し、攻撃手法に合わせて変化

クエリごとにDNSウォータートーチャーのIPソースを適切にブロック

適応型DDoS保護は、SOCチームにスケーラブルで常に稼働する、状態を持たないパケット処理ソリューションを提供します。これは、インターネットトラフィックの50%以上に対する極めて優れた可視性を持ち、リアルタイムのグローバルDDoS攻撃脅威情報と長年にわたるDDoS対策の経験を活かしています。これにより、動的なDDoS攻撃を自動的に検出し、適応して軽減することが可能です。

「ネットスカウトのDDoSおよび脅威インテリジェンス担当副社長であるスコット・アイケル・ジョンソンは、AED向けの適応型DDoS保護が顧客に独自のハイブリッドなマルチレイヤーDDoS防御アーキテクチャを提供していると述べています。この保護は、同社のATLAS®インテリジェンスフィード(AIF)による数百万もの正当なホスト名と数千のドメインの学習とフィルタリングを通じて、最新型の攻撃や高度な脅威に対抗することができます。」

AED向けの適応型DDoS保護の詳細については、同社のウェブサイトでご覧ください。

ネットスカウトについて

ネットスカウト・システムズ(NASDAQ: NTCT)は、同社の先進的なディープパケットインスペクション技術を活用した独自の可視化プラットフォームとソリューションにより、サイバーアタックやパフォーマンス・可用性の障害から接続された世界を保護しています。ネットスカウトは、世界最大の企業、サービスプロバイダー、公共部門の組織を対象にしています。ネットスカウトについての詳細は、www.netscout.comでご覧になるか、LinkedIn、Twitter、Facebookでフォローしてください。

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. 全著作権は保護されています。 ネットスカウト、ネットスカウトのロゴ、Guardians of the Connected World、Visibility Without Borders、Adaptive Service Intelligence、Arbor、ATLAS、Cyber Threat Horizon、InfiniStream、nGenius、nGeniusONE、Omnis、TrueCallは、ネットスカウト・システムズおよび/またはその子会社および/または関連会社の米国および/または他の国における登録商標または商標です。第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

