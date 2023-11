スリランカ、コロンボ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 米国国際開発金融公社(DFC)は、インド最大の港湾運営会社であるアダニ・ポーツ・アンド・スペシャル・エコノミック・ゾーン(APSEZ)、スリランカの主要企業であるジョン・キールズ・ホールディングス(JKH)、スリランカ港湾公社の三者によるコンソーシアム、コロンボ・ウェスト・インターナショナル・ターミナル(CWIT)に5億5,300万ドルの資金を提供することを発表しました。

U.S. International Development Finance Corporation, America’s Development Finance Institution, to Fund CWIT, Adani’s JV in Sri Lanka, for USD 553 Million (Photo: Business Wire)