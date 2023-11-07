タンチョウから鳥インフル確認 国内で２例目―環境省
2023年11月07日21時27分
環境省と北海道は７日、北海道別海町で見つかった国の特別天然記念物である野生のタンチョウ１羽の死骸から、高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出されたと発表した。国内でタンチョウから高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されるのは２例目となる。
タンチョウから鳥インフル確認 国内で２例目―環境省
2023年11月07日21時27分
環境省と北海道は７日、北海道別海町で見つかった国の特別天然記念物である野生のタンチョウ１羽の死骸から、高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出されたと発表した。国内でタンチョウから高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されるのは２例目となる。
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