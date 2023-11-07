比大統領、米軍司令部訪問へ ＡＰＥＣ後にハワイ立ち寄り
2023年11月07日20時43分
【マニラ時事】フィリピン外務省は７日、同国のマルコス大統領が１８日に米ハワイ州オアフ島にある米インド太平洋軍司令部を訪問すると発表した。米サンフランシスコで１５～１７日に開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議出席後に立ち寄るという。
比大統領、米軍司令部訪問へ ＡＰＥＣ後にハワイ立ち寄り
2023年11月07日20時43分
【マニラ時事】フィリピン外務省は７日、同国のマルコス大統領が１８日に米ハワイ州オアフ島にある米インド太平洋軍司令部を訪問すると発表した。米サンフランシスコで１５～１７日に開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議出席後に立ち寄るという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル