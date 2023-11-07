【クアラルンプール時事】マレーシア公共事業省は、今後導入する予定の高速道路の自動料金収受システム「マルチレーン・フリーフロー（ＭＬＦＦ）」について、ナンバープレートの自動識別システムと無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）システムを活用する。アブドゥル・ラフマン・モハマド…