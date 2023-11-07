中山俊憲氏死去 千葉大学長、６４歳
2023年11月07日19時45分
中山 俊憲氏（なかやま・としのり＝千葉大学長）２日に病気のため死去、６４歳。岡山県出身。葬儀は既に済ませた。お別れの会などは未定。同大が７日までにホームページで公表した。
東京大大学院を修了後、米国立がん研究所客員研究員などを経て、９８年に千葉大大学院助教授。同大教授、副学長（未来医療担当）などを歴任し、２１年から学長。専門は免疫学、アレルギー学。
中山俊憲氏死去 千葉大学長、６４歳
2023年11月07日19時45分
中山 俊憲氏（なかやま・としのり＝千葉大学長）２日に病気のため死去、６４歳。岡山県出身。葬儀は既に済ませた。お別れの会などは未定。同大が７日までにホームページで公表した。
東京大大学院を修了後、米国立がん研究所客員研究員などを経て、９８年に千葉大大学院助教授。同大教授、副学長（未来医療担当）などを歴任し、２１年から学長。専門は免疫学、アレルギー学。
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