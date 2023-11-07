４位成田と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月07日19時31分
【西武】４位指名の成田晴風投手（青森・弘前工高）と契約金４０００万円、年俸６５０万円で入団合意した。（金額は推定）
４位成田と入団合意 プロ野球・西武
2023年11月07日19時31分
【西武】４位指名の成田晴風投手（青森・弘前工高）と契約金４０００万円、年俸６５０万円で入団合意した。（金額は推定）
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