岡三証、「くりっく３６５」取り次ぎ事業取得 日産証券から
2023年11月07日18時58分
岡三証券グループは７日、中核子会社の岡三証券が、外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）「くりっく３６５」の委託取り次ぎ事業を日産証券から取得すると発表した。来年４月１日に譲り受ける予定で、買収額は非公表。
岡三証、「くりっく３６５」取り次ぎ事業取得 日産証券から
2023年11月07日18時58分
岡三証券グループは７日、中核子会社の岡三証券が、外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）「くりっく３６５」の委託取り次ぎ事業を日産証券から取得すると発表した。来年４月１日に譲り受ける予定で、買収額は非公表。
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