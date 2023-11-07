池田典義氏死去（アイネット創業者会長）
2023年11月07日18時57分
池田 典義氏（いけだ・のりよし＝アイネット創業者会長）１０月２４日午後０時１７分、心不全のため死去、８３歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。アイネットは後日お別れの会を行う。連絡先は同社総務部。
池田典義氏死去（アイネット創業者会長）
2023年11月07日18時57分
池田 典義氏（いけだ・のりよし＝アイネット創業者会長）１０月２４日午後０時１７分、心不全のため死去、８３歳。栃木県出身。葬儀は近親者で済ませた。アイネットは後日お別れの会を行う。連絡先は同社総務部。
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