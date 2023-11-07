米無人機、１４日に鹿屋撤収完了 沖縄・嘉手納へ移駐
2023年11月07日18時28分
九州防衛局は７日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で運用されてきた米軍の無人偵察機「ＭＱ９」について、１４日に同基地からの撤収を終えると発表した。米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に完全移駐する。
米無人機、１４日に鹿屋撤収完了 沖縄・嘉手納へ移駐
2023年11月07日18時28分
九州防衛局は７日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で運用されてきた米軍の無人偵察機「ＭＱ９」について、１４日に同基地からの撤収を終えると発表した。米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に完全移駐する。
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