九州防衛局は７日、海上自衛隊の鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で運用されてきた米軍の無人偵察機「ＭＱ９」について、１４日に同基地からの撤収を終えると発表した。米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）に完全移駐する。