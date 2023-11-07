楽天銀行＝連結純利益は前年同期比２５．６％増の１６０億９７００万円、実質業務純益は２４３億９５００万円（前年同期１９７億５３００万円）。与信関係費用は８億７６００万円（同４億１０００万円）。９月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は２６億円（２３年３月末は２１億円）、連結自己資本比率は１１．３０％。