住信ＳＢＩネット銀行＝連結純利益は２８．２％増の１２２億３８００万円、実質業務純益は１６１億６６００万円（前年同期１４２億７４００万円）。与信関係費用は９６００万円（同１億７０００万円）。９月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は４３億円（２３年３月末は３９億円）、連結自己資本比率は８．７５％。