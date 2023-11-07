ＣＦＥ条約の破棄完了 ロシア外務省
2023年11月07日16時29分
ロシア外務省は７日、欧州通常戦力（ＣＦＥ）条約の破棄手続きが完了したと発表した。ウクライナ侵攻を巡って対立する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への対抗措置。今年５月、プーチン大統領が破棄する法案を提出し、上下両院で可決・承認されていた。
ＣＦＥ条約の破棄完了 ロシア外務省
2023年11月07日16時29分
ロシア外務省は７日、欧州通常戦力（ＣＦＥ）条約の破棄手続きが完了したと発表した。ウクライナ侵攻を巡って対立する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への対抗措置。今年５月、プーチン大統領が破棄する法案を提出し、上下両院で可決・承認されていた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル