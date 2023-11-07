死亡は人材派遣会社代表 逮捕の男とトラブルか―愛知県警
2023年11月07日16時20分
愛知県安城市の人材派遣会社「榊原システム」で刺殺された男性について、県警安城署は７日、同社代表の榊原修さん（４１）＝同市緑町＝と確認したと発表した。殺人容疑で逮捕した小林元容疑者（３５）とは知人関係といい、同署は何らかのトラブルがあったとみて調べている。
死亡は人材派遣会社代表 逮捕の男とトラブルか―愛知県警
2023年11月07日16時20分
愛知県安城市の人材派遣会社「榊原システム」で刺殺された男性について、県警安城署は７日、同社代表の榊原修さん（４１）＝同市緑町＝と確認したと発表した。殺人容疑で逮捕した小林元容疑者（３５）とは知人関係といい、同署は何らかのトラブルがあったとみて調べている。
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