愛知県安城市の人材派遣会社「榊原システム」で刺殺された男性について、県警安城署は７日、同社代表の榊原修さん（４１）＝同市緑町＝と確認したと発表した。殺人容疑で逮捕した小林元容疑者（３５）とは知人関係といい、同署は何らかのトラブルがあったとみて調べている。